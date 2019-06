Julius Bär erhöht AT1-Anleihe um 25 Mio auf total 325 Mio Fr.

Es handle sich um die finale Möglichkeit zur Erhöhung des Anleihebetrags, teilte die Bank am Montag mit. Das Papier mit unbegrenzter Laufzeit wurde bei institutionellen Investoren und Privatbanken in der Schweiz platziert und soll Julius Bär dabei helfen, die Kapitalstruktur zu optimieren.

Liberiert wird die Anleihe am 25. Juni und ab dem 21. Juni soll sie im Handel an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange aufgenommen werden. Die erste optionale Rückzahlungsfrist sei am 25. September 2025 oder danach jährlich zum Fälligkeitsdatum des Coupons, wie Julius Bär Anfang Monat mitteilte.

Die Ratingagentur Moody's habe dem Instrument das Rating Baa2 verliehen.

mk/pre

(AWP)