Der Vermögensverwalter Julius Bär hat eine so genannte Additional Tier 1-Anleihe (AT1) über 300 Millionen Franken mit unbegrenzter Laufzeit bei institutionellen Investoren und Privatbanken in der Schweiz platziert. Diese Transaktion helfe, die Kapitalstruktur zu optimieren, teilte Julius Bär am Mittwochabend mit.