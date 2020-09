Julius Bär platziert Tier1-Anleihe über 350 Millionen Dollar

Das Wertpapier hat einen Coupon von 4,875 Prozent mit halbjährlicher Auszahlung, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Eine erster Anpassungs-Zeitpunkt ("Reset-Date") sei am 8. Oktober 2026 und in der Folge an jedem Coupon-Datum, heisst es weiter.

Die Anleihe qualifiziere als Kernkapital, womit die Kapitalisierung der Gruppe verstärkt werde, schreibt Julius Bär. Von der Agentur Moody's ist die Wertschrift mit dem Rating "Baa3" bewertet worden. Eine provisorische Zulassung für den Handel an der Schweizer Börse SIX wurde beantragt.

