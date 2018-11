Julius Bär spürt Marktschwäche im dritten Quartal - Weitere Kosteneinsparungen

Die von der Julius Bär Gruppe verwalteten Vermögen (AuM) beliefen sich per Ende Oktober 2018 auf 395 Milliarden Franken, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Dies entspricht einer Zunahme von 6 Milliarden oder 2 Prozent seit Jahresbeginn. Per Mitte Jahr hatte die Bank allerdings noch AuM in der Höhe von 400 Milliarden ausgewiesen.

Bruttomarge gesunken

Der annualisierte Netto-Neugeldzufluss sei bei "nahezu 5 Prozent" gelegen und damit knapp unter der Mitte des mittelfristigen Zielbereichs von 4 bis 6 Prozent, hiess es weiter. Alle Regionen verbuchten Nettozuflüsse, wobei die Beiträge von Kunden mit Domizil Asien, Grossbritannien und Deutschland besonders hoch ausfielen.

Auf den verwalteten Vermögen verdiente das Institut eine Bruttomarge von 87 Basispunkten (BP) verglichen mit noch 91 BP im ersten Semester 2018 und 90 BP im Gesamtjahr 2017. Den Rückgang begründete Julius Bär mit dem Nachlassen der Kundenaktivität im dritten Quartal. Ende Oktober seien allerdings die Volumen wieder angestiegen, schrieb die Bank weiter.

Infolge des Rückgangs der Bruttomarge stieg die Cost/Income Ratio in den ersten zehn Monaten auf 69 Prozent und lag damit über dem Zielbereich von 64 bis 68 Prozent.

Weitere Kostensenkungsmassnahmen

Die Kundenaktivitäten haben gemäss Mitteilung im dritten Quartal ausgeprägter nachgelassen, als noch Mitte Jahr erwartet worden war. Die Bank hat nun weitere Massnahmen zur Senkung der Ausgaben und zur Steigerung der Effizienz eingeleitet um die Zielvorgabe 2019 erfüllen zu können.

Die Erreichung der Zielvorgabe für die Cost/Income Ratio im laufenden 2018 sei aber vorwiegend von den Marktbedingungen im November und Dezember abhängig, schrieb Julius Bär weiter.

Mit den verwalteten Vermögen hat der Vermögensverwalter die Erwartungen am Markt (AWP-Konsens) verfehlt. Die Analysten hatten die Kundenvermögen bei 398 Milliarden Franken erwartet. Den Neugeldzufluss erwarteten sie bei 5,0 Prozent und die Bruttomarge bei 89 BP.

In den ersten zehn Monaten 2018 wirkten sich die Akquisitionen der Reliance Gruppe (im Juni) und des restlichen Anteils von 20 Prozent an Kairos (im Januar) auf das BIZ CET1 Kapital aus. Die BIZ CET1 Kapitalquote der Gruppe betrug 13,0 Prozent gegenüber 13,5 Prozent (vollständig angewendet) Ende 2017. Im Nachgang der im März getätigten Rückzahlung der unbefristeten Tier 1-Anleihen über 250 Millionen betrug die BIZ Gesamtkapitalquote 19,0 Prozent im Vergleich zu 21,2 Prozent Ende 2017.

Auf diesem Niveau "bleiben die Kapitalquoten komfortabel über den eigenen Untergrenzen der Gruppe von 11 Prozent beziehungsweise 15 Prozent", hiess es weiter.

sig/cf

(AWP)