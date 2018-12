Julius Bär verkauft niederländisches Inlandgeschäft mit Vermögen von 1 Mrd Euro

Die Privatbank Julius Bär trennt sich von seinem Inlandgeschäft in den Niederlanden. Das Geschäft mit neun Kundenberatern und verwalteten Vermögen wird an den niederländischen Vermögensverwalter WMP (Wealth Management Partners) verkauft, wie Julius Bär am Freitag mitteilte. Über die Verkaufssumme machte die Bank keine Angaben.