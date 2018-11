Julius Bär will laut Presse Teile von Lateinamerika-Geschäft verkaufen

Der Vermögensverwalter hatte allerdings bereits früher erklärt, dass er sich in Lateinamerika auf Märkte wie etwa Brasilien, wo er 2018 eine Übernahme getätigt hatte, sowie einige weitere Länder fokussieren möchte. Julius Bär bleibe in Lateinamerika weiterhin aktiv, betonte die Julius Bär-Sprecherin am Donnerstag. Gegenüber "Citywire Americas" wollte auch die Bank Santander keinen Kommentar abgeben.

Das Venezuela-Geschäft hatte für Julius Bär zuletzt für negative Schlagzeilen gesorgt. In den USA war Ende Oktober ein früherer Julius-Bär Mitarbeiter zu zehn Jahren Gefängnis wegen einer Geldwäschereiaffäre verurteilt worden. Er soll in den vergangenen Jahren mitgeholfen haben, bei der staatlichen venezolanischen Erdölgesellschaft Petróleos de Venezuela PDVSA rund 600 Millionen US-Dollar zu unterschlagen.

Julius Bär selbst hatte im August nach Bekanntwerden der Vorwürfe mitgeteilt, dass sie mit Blick auf die Geldwäschereiaffäre eine interne Untersuchung durchführe.

tp/kw

(AWP)