Julius Bär hatte die ewige Anleihe mit einem Coupon von 5,75 Prozent im Oktober 2016 im Hinblick auf die per Anfang 2018 in Kraft getretenen Basel III-Kapitalanforderungen ausgegeben. Die in Singapur zum Handel zugelassenen Anleihen qualifizierten als zusätzliches Tier 1-Kapital.

tp/kw

(AWP)