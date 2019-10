EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat den scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi in den höchsten Tönen gelobt. "Mario Draghi war ein herausragender Zentralbankpräsident. Ein echter Maestro der europäischen Geldpolitik", schrieb Juncker am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Draghi sei es gelungen, mit wenigen Worten - "Whatever it takes" - Ruhe und Zuversicht zu verbreiten.