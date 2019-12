Jungfraubahnen berufen vier neue Geschäftsleitungs-Mitglieder

Die Eröffnung des 470 Millionen Franken teuren Projekts, es wird einerseits eine Seilbahn von Grindelwald auf den Männlichen ersetzen, anderseits eine direkte Verbindung von Grindelwald zum Eigergletscher schaffen, ist für den 12. Dezember 2020 geplant.

Damit rücken per 1. Januar 2021 Matthias Bütler (Marketing/Verkauf), Dominik Liener (Technik und Infrastruktur), Marco Luggen (Betrieb Seilbahnen/Wintersport) und Stefan Würgler (Betrieb Eisenbahn) in die Geschäftsleitung auf. Man sei in der glücklichen Lage, alle Positionen mit internen Kandidaten besetzen zu können, teilte die Gruppe am Donnerstag mit.

Gleichzeitig werde Christoph Schläppi in Pension gehen und per Ende 2020 aus der Geschäftsleitung ausscheiden. Mit den bisherigen Mitgliedern Urs Kessler (CEO) und Christoph Seiler (CFO) werde das Gremium künftig sechs Mitglieder zählen.

ra/kw

(AWP)