Bei der Jurassischen Kantonalbank (BCJ) tritt Geschäftsleitungsmitglied Stéphane Piquerez auf Ende 2019 in den Ruhestand. Piquerez leitet die Abteilung "Finances & Risques". Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Gaël Froidevaux ernannt, teilte das Institut am Montagabend mit. Der heutige Leiter des Controllings werde ab dem 1. Januar 2020 auch Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen.