Kabelnetzbetreiber mit tieferer Abonnentenzahl zur Jahresmitte

Die im Wirtschaftsverband Suissedigital vereinigten Kabelnetzbetreiber melden per Jahresmitte 2018 eine geringere Anzahl an Kunden. Die Zahl der Abonnemente sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf 4,49 Millionen, wie Suissedigital am Mittwoch mitteilte. Die Entwicklung in der Telefonie konnte den Rückgang beim Fernsehen und beim Internet abfedern.