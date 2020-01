Kaeser will Angebot für Siemens-Posten nicht weiterreichen

Siemens -Vorstandschef Joe Kaeser will keinem Experten den Posten in einem Aufsichtsgremium geben, den er zuvor der Klimaaktivistin Luisa Neubauer angeboten hatte. Der Vorschlag Neubauers, diesen Sitz an einen Experten abzutreten, sei "gut gemeint", teilte Kaeser am Sonntag in München mit. "Aber Experten und Wissenschaftler haben wir schon genug."