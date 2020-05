Kaffee-Holding JDE Peet's zieht 2,6-Milliarden-Börsengang vor

Die Emission dürfte insgesamt 2,6 Milliarden Euro schwer werden, wenn die begleitenden Banken wie erwartet auch die Platzierungsreserve (Greenshoe) zuteilen. JDE wird auf jeden Fall der bisher grösste Börsengang in Europa in diesem Jahr.

Die Banken teilten potenziellen Investoren bereits am Donnerstag mit, dass die Papiere der Holding um die Marken "Jacobs" und "Douwe Egberts" wohl zu je 31,50 Euro ausgegeben würden. Zu diesem Preis sei die Emission schon überzeichnet. Die Preisspanne lag zwischen 30 und 32,25 Euro.

Gutes Zeitfenster erwischt

"Wir haben ein gutes Marktfenster erwischt", sagte eine an der Platzierung beteiligte Person. "Die Investoren sitzen auf viel Geld, und JDE ist genau, was in einem solchen Umfeld funktioniert."

Fast vier Fünftel des Umsatzes erwirtschaftet der Konzern mit abgepacktem Kaffee und Tee im Detailhandel - von Kaffeebohnen über Tassimo- und Senseo-Kapseln bis zu Pickwick-Teebeuteln - und war damit von geschlossenen Cafes und Restaurants kaum betroffen. Zum voraussichtlichen Ausgabepreis wird JDE Peet's mit fast 16 Milliarden Euro bewertet.

Der Vorstand war wegen der Corona-Pandemie nicht - wie bei Börsengängen üblich - auf Werbetour rund um die Welt gegangen, sondern hatte die Investoren in Videokonferenzen umworben. Das entpuppte sich als Wettbewerbsvorteil und verkürzte die Emissionsfrist drastisch - nach drei Tagen konnten die Bücher geschlossen werden. "Die Investoren haben zurzeit wenig Auswahl. Desahlb haben sie sehr schnell reagiert", sagte ein Insider.

Familie Reimann will Mehrheit behalten

Vom Emissionserlös gehen 700 Millionen Euro an JDE Peet's selbst, den Rest teilen sich der US-Snack- und Süsswarenkonzern Mondelez, der bisher mit 26 Prozent beteiligt ist, und die Reimann'sche JAB Holding. Die Familie selbst will bei dem Börsengang zwar keine Aktien verkaufen, wohl aber Investoren, die über Fonds Geld in JAB gesteckt hatten.

Die Familie will die Mehrheit auch nach dem Börsengang behalten. Etwa 17 Prozent der Aktien sind künftig im Streubesitz.

Die verschwiegene Familie Reimann gilt mit einem Vermögen von 35 Milliarden Euro als eine der reichsten in Deutschland. Sie hatte ihr Geld erst in Luxusanbieter investiert und hält die Mehrheit an der börsennotierten Kosmetikholding Coty, die unter Druck geraten ist. JAB ist auch am US-Getränkekonzern Keurig Dr. Pepper beteiligt, der mit JDE konkurriert.

(AWP)