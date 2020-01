Kanadas Wettbewerbshüter stimmen Evonik-Zugeständnissen für Peroxychem-Kauf zu

Evonik und die kanadische Wettbewerbsaufsicht haben sich für den Fall einer erfolgreichen Übernahme des Wasserstoffperoxid-Herstellers Peroxychem auf Zugeständnisse geeinigt. Der Spezialchemiekonzern Evonik habe demnach dem Verkauf einer Peroxychem-Fabrik in Prince George in der Provinz British Columbia an das Unternehmen United Initiators zugestimmt, teilte die kanadische Wettbewerbsbehörde am Dienstag in Gatinuea mit. Der Schritt würde einen ausreichenden Wettbewerb auf dem Wasserstoffperoxid-Markt im Westen Kanadas sicherstellen, hiess es zur Begründung.