Kandidaten aus Mexiko und Nigeria im Rennen um WTO-Spitzenjob

(mit Ngozi Okonjo-Iweala) - Mitten in der tiefsten Krise ihrer Geschichte und den verheerenden Folgen der Corona-Krise für den Welthandel sucht die Welthandelsorganisation (WTO) einen neuen Generaldirektor. Der Kandidat aus Mexiko, Jesús Seade Kuri (73), kündigte am Mittwoch energisches Eingreifen an. "Die WTO müsste erfunden werden, wenn es sie noch nicht gäbe", sagte die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala (66), einst Finanzministerin von Nigeria und Vizechefin der Weltbank.