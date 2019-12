Der Verwaltungsrat der Lagerlogistik-Gruppe Kardex hat Andreas Häberli und Eugen Elmiger zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Die beiden Ernennungen erfolgen im Rahmen des 2018 eingeleiteten Prozesses zur schrittweisen Erneuerung des Verwaltungsrats, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dafür wird Walter Vogel an der nächsten Generalversammlung nach vierzehnjähriger Tätigkeit für das Gremium nicht mehr zur Wahl antreten.