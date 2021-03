Kartellamt sieht Marktmacht-Missbrauch durch Lufthansa

Lufthansa hatte den langjährigen Pauschal-Vertrag über Zubringerflüge zu den Condor-Fernreisen im vergangenen November gekündigt. Umsteigeverbindungen mit einem Wechsel der Fluggesellschaft werden dadurch schwieriger buchbar.

"Wir sind nach vorläufiger Prüfung der Auffassung, dass die Kündigung einen Missbrauch von Marktmacht darstellt", sagte Mundt. Die Behörde stehe jetzt mit der Lufthansa in Gesprächen über die weiteren Schritte. "Es wäre natürlich zu begrüssen, wenn die Lufthansa den Vertrag mit der Condor nun doch weiter laufen lassen würde, wie dies einigen Presseberichten der vergangenen Tage zu entnehmen war," sagte Mundt. Medienberichten zufolge hat auch EU-Kommission die negativen Auswirkungen der Vertragskündigung thematisiert.

Der Lufthansa-Konzern will selbst stärker in das Geschäft mit touristischen Langstreckenflügen einsteigen und hat dafür den neuen Betrieb "Eurowings Discover" gegründet, in dem die touristischen Flüge gebündelt werden sollen. Condor war früher selbst eine Lufthansa-Tochter und steht seit dem Untergang des Thomas-Cook-Konzerns mit Hilfe eines grossen Staatskredits auf eigenen Füssen. Auch die Lufthansa wurde in der Corona-Krise vom Staat gerettet./mar/DP/jha

(AWP)