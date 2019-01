Katar prüft weiteres Investment in Deutsche Bank (Kreise)

Zwei katarische Investmentvehikel, die durch die Königsfamilie kontrolliert werden, sind bereits an der Deutschen Bank beteiligt. QIA, die 320 Milliarden US-Dollar verwaltet, hält bereits Anteile an prominenten Firmen wie Rosneft oder Volkswagen . QIA-Verwaltungsratsvorsitzender Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hatte jüngst in einem Interview in Davos angedeutet, dass die Deutsche Bank zu den grossen deutschen Unternehmen gehört, mit denen der Fonds über eine mögliche Beteiligung spricht./nas

(AWP)