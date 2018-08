Katjes will Fusion des Frankreich-Geschäfts mit CPK

Der Süsswaren-Hersteller Katjes will sein Frankreich- und Belgiengeschäft mit dem französischen Konkurrenten CPK fusionieren. Dazu liefen "exklusive Verhandlungen mit CPK", teilte Katjes International, die Beteiligungsgesellschaft der Gruppe, am Mittwoch in Emmerich (Nordrhein-Westfalen) mit.