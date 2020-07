Kaufhaus-Ikone Macy's macht 3,6 Milliarden Dollar Quartalsverlust

Die ohnehin schon angeschlagene US-Kaufhauskette Macy's ist in der Corona-Krise tief in die roten Zahlen geraten. In den drei Monaten bis Ende Mai fiel unterm Strich ein Verlust von 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro) an, wie der Shopping-Riese am Mittwoch in New York mitteilte. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum hatte Macy's noch 136 Millionen Dollar verdient. Nun drückten Abschreibungen und Sonderkosten die Bilanz massiv ins Minus. Die Erlöse brachen um rund 45 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar ein.