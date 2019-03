Kehrtwende bei Tesla: Mehr Läden sollen bleiben, Preise steigen

Tesla mildert den Plan ab, viele Läden nach einem Umstieg auf den ausschliesslichen Online-Verkauf der Autos zu schliessen. Da dadurch die Einsparungen niedriger als angepeilt ausfallen, soll es eine Preiserhöhung von im Schnitt drei Prozent geben, kündigte der Elektroauto-Hersteller am Montag an. "Wir werden nur etwa halb so viele Läden schliessen, aber auch die Kostensenkungen sind dadurch nur in etwa halb so hoch." Die Kehrtwende folgt nur gut zehn Tage nach der Ankündigung von Firmenchef Elon Musk, den Vertrieb grundlegend umzukrempeln.