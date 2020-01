Keine Annäherung im Streik bei Eurobahn in Sicht

Im Streik bei der Eurobahn ist kein Ende in Sicht. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wies am Donnerstag ein neues Tarifangebot der Eurobahn-Mutter Keolis entschieden zurück. Die neue Offerte sei "eine Mogelpackung" und materiell sogar noch schlechter als das bisherige Angebot, kritisierte der EVG-Vorsitzende Torsten Westphal. Der Gewerkschafter warf der Geschäftsführung von Keolis vor, sie scheine an einer schnellen Lösung des Tarifkonflikts kein Interesse zu haben. Die Auswirkungen des Streiks würden jedoch umso drastischer, je länger er andauere.