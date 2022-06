Kinarus gibt Update zu Corona-Medikamenten-Kandidaten KIN001

Das Biopharmaunternehmen Kinarus Therapeutics hat ein Update zu seinem Corona-Kandidaten KIN001 gegeben. Die in der Fachzeitschrift International Journal of Molecular Sciences veröffentlichten Daten belegten die antivirale Wirksamkeit von KIN001 gegen den ursprünglichen SARS-CoV-2-Stamm und bedenkliche Varianten, teilte das Unternehmen am Montag mit.