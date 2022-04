'Kinder'-Produkte von Ferrero auch in den USA zurückgerufen

Wie in etlichen Ländern zuvor hat der Süsswarenhersteller Ferrero auch in den USA Produkte seiner "Kinder"-Süsswarenserie zurückgerufen. Weil die Produkte "Happy Moments Chocolate Assortment" und "Mix Chocolate Treats Basket" durch Salmonellen verunreinigt sein könnten und daher ein mögliches Gesundheitsrisiko darstellten, nehme Ferrero die Waren freiwillig vom Markt, heisst es in einer Unternehmensmitteilung, die die US-Lebensmittelbehörde FDA am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte.