Dies teilte Kion kurz vor dem Ende der Zeichnungsfrist am Donnerstagabend mit.

Die übrig gebliebenen 1,76 Millionen Papiere sollen nun über Nacht an andere Investoren zum Preis von mindestens 62 Euro verkauft werden. Der chinesische Grossaktionär Weichai hatte angekündigt, sich an der Kapitalspritze zu beteiligen. Die Kion-Aktien hatten am Donnerstag mit 66,26 Euro deutlich über dem Bezugspreis von 62 Euro geschlossen.

(AWP)