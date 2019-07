Kion bleibt trotz rückläufiger Aufträge optimistisch

(Ausführliche Fassung) - Beim Gabelstapler-Hersteller Kion sind die Neubestellungen im zweiten Quartal zurückgegangen. Der Weltmarkt für Flurförderzeuge könne nicht an das vergangene Jahr anknüpfen, begründet das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt die Entwicklung. Das anspruchsvolle Marktumfeld sei geprägt von konjunkturellen Unsicherheiten, anhaltenden Handelsstreitigkeiten sowie einem potenziellen No-Deal-Brexit. Dennoch bekräftigte das Management seine Jahresprognose nach einem guten zweiten Quartal - ganz anders als Konkurrent Jungheinrich.