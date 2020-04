Kion mit deutlichem Gewinnrückgang wegen Corona - Auftragslage noch stabil

Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat im ersten Quartal die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. So sank das Konzernergebnis um 27,2 Prozent auf 67,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Ausbreitung des Virus zunächst in China und später dann auch in Europa habe vor allem das Geschäft mit Flurförderzeugen sowohl auf der Beschaffungs- als auch der Absatzseite erheblich beeinträchtigt.