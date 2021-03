Der Gabelstapler-Hersteller Kion will nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr 2021 wieder wachsen. So sollen die Erlöse von 8,3 Milliarden Euro auf 9,15 Milliarden bis 9,75 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sieht das Unternehmen bei 720 Millionen bis 800 Millionen Euro, nach rund 547 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei rechnet Kion mit einer anhaltend positiven Entwicklung im Geschäft mit automatisierten Lagersystemen - angetrieben durch den verstärkten Trend zum E-Commerce. Bei den Flurförderzeugen wird eine schrittweise Erholung erwartet.