Kion rechnet mit Rückkehr zu Wachstum - Internethandel bleibt Treiber

(Ausführliche Fassung) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion will nach einem der Corona-Pandemie geschuldeten Umsatz- und Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr 2021 wieder wachsen. Vor allem der boomende E-Commerce treibt das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen. Dabei kann das Unternehmen auf volle Auftragsbücher blicken. Vorbörslich kamen die Neuigkeiten am Markt gut an: Die Papiere rückten am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs um 2,5 Prozent vor.