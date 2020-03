Kion sieht 2020 moderates Umsatzwachstum - Virus nicht eingerechnet

(Ausführliche Fassung) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion rechnet im laufenden Jahr weiter mit guten Geschäften und geht von einem moderaten Umsatzanstieg aus. Der Konzern profitiert vom boomenden Online-Handel und den daraus folgenden umfangreichen Investitionen in Lager- und Logistikflächen der Kunden. Daher dürfte die Marktdynamik in der Sparte Lieferkettenlösungen anhalten, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mit. Ausserdem geht das Management davon aus, dass sich das konjunkturelle Umfeld verbessere und sich der Weltmarkt für Flurförderzeuge stabilisiere. Die Aktie legte vorbörslich um fast 2 Prozent zu.