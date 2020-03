Kion will für 2019 fast keine Dividende zahlen - Prognose gestrichen

Der Gabelstaplerhersteller Kion will seinen Aktionären für 2019 so gut wie nichts ausschütten. Inmitten der Corona-Krise wolle der Konzern die Cash-Position möglichst hoch halten, teilte Kion am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Anleger schickten die Aktie daraufhin bei Tradegate auf Talfahrt - das Papier notiert gut 5 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs.