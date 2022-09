Klebstoffgeschäft treibt Henkel-Wachstum

(Ausführliche Fassung) - Der Konsumgüterkonzern Henkel profitiert von einer anhaltend guten Entwicklung in seinem Klebstoffgeschäft. Das Unternehmen erhöht daher bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatzprognose für 2022. Mit Blick auf die Ergebnisse bleibt das Management rund um Konzernchef Carsten Knobel jedoch vorsichtig und geht vor allem wegen der gestiegenen Rohstoff- und Logistikkosten weiter von Rückgängen aus. Die Aktie stieg am Dienstagvormittag um rund zwei Prozent.