Kleinanzeigen-Geschäft im Internet treibt Axel Springer weiter an

Das boomende Geschäft mit digitalen Kleinanzeigen treibt das Medienhaus Axel Springer immer stärker an. Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp fünf Prozent auf 787 Millionen Euro, wie der Herausgeber von Tageszeitungen wie "Bild" und "Welt" am Freitag in Berlin mitteilte.