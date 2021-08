Kleine deutsche Mittelständler leiden besonders unter Folgen der Corona-Krise

(Ausführliche Fassung) - Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie treffen die rund 3,8 Millionen Mittelständler in Deutschland unterschiedlich hart. Einer KfW-Studie zufolge kommen kleine Unternehmen schlechter durch die Krise als etwa mittelgrosse Firmen. Auch Unternehmen, die im Ausland aktiv sind oder bereits vor der Krise eine schwache Bonität hatten, seien stärker betroffen, hiess es in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung der staatlichen Förderbank.