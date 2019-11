Klingelnberg-Aktien nach schwachem Halbjahresergebnis auf Talfahrt

Die Aktien des Zürcher Maschinenbauunternehmens Klingelnberg befinden sich am Dienstag im frühen Geschäft auf Talfahrt und notieren nicht mehr weit vom Allzeittief entfernt. Am Morgen hatte das Unternehmen trotz der Gewinnwarnung von vor einem Monat ein überraschend schwaches Ergebnis für das erste Semester (per Ende September) präsentiert und den Ausblick für das Gesamtjahr präzisiert.