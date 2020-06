KLM erhöht Zahl der Flugverbindungen nach Südeuropa

"Unsere Kunden wollen gerne wieder verreisen", sagte KLM-Chef Pieter Elbers laut Pressemitteilung. "Wir erweitern unser Netz deshalb langsam und sorgfältig. Mit allen Hygienemassnahmen, die wir dafür an Bord und am Boden ergriffen haben, tun wir dies so sicher wie möglich."/cd/DP/he

(AWP)