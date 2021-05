Kölner Ford-Werke stellen wegen Chipmangel Produktion vorläufig ein

Wegen fehlender Halbleiter-Chips müssen die Ford -Werke die Auto-Produktion in Köln in den nächsten Monaten fast komplett einstellen. Der Konzern habe für die Zeit vom 3. Mai bis zum 18. Juni sowie vom 30. Juni bis zum 9. Juli mit der Arbeitnehmervertretung Kurzarbeit in der Produktion vereinbart, berichtete am Montag ein Unternehmenssprecher. In dieser Zeit stünden die Bänder still. Betroffen seien rund 5000 der 15 000 Mitarbeiter in Köln. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Produktionsstopp berichtet.