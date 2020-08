KOF: Aussichten für Stellensuchende haben sich nur unwesentlich verbessert

Trotz der Aufhebung des Lockdowns bleibt der Indikator mit einem Wert von -12,9 Punkten klar im negativen Bereich, wie die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich am Montag mitteilte. In der Industrie und im Gastgewerbe seien die Aussichten gar ähnlich schlecht wie vor drei Monaten. Und in den kommenden Monaten sei mit einem weiteren Stellenabbau zu rechnen.

Im Vormonat lag der Wert bei -20,6 Punkten (revidiert von -19,9 Pkt), dies nach dem laut KOF schnellsten und stärksten Einbruch seiner beinahe 30-jährigen Geschichte. Die nun im dritten Quartal festgestellt Erholung reiche noch nicht für eine Entwarnung, denn der Indikator liege weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. In den vergangenen 15 Jahren habe der Index lediglich drei Mal noch tiefer gelegen.

Die Unterschiede innerhalb der einzelnen Branchen sind laut KOF beträchtlich. In einigen der Branchen, die besonders stark unter den direkten Folgen der angeordneten Betriebsschliessungen gelitten hätten, hätten sich die kurzfristigen Aussichten nach dem Lockdown aufgehellt, so etwa im Baugewerbe, im Detailhandel oder bei den übrigen Dienstleistungen.

Aber auch in diesen Branchen sei es für eine Entwarnung noch zu früh, denn die Beschäftigungsindikatoren befänden sich auch hier weiterhin im negativen Terrain. Bemerkenswert sei dies insbesondere für den Bereich übrige Dienstleistungen, da dieser wegen eines strukturellen Stellenaufbaus üblicherweise deutlich im positiven Bereich liege.

Gastgewerbe und Industrie leiden

Als unerfreulich erachtet die KOF die Situation im Gastgewerbe. Dort liege der Indikator mit -40 Punkten praktisch gleich tief wie ein Quartal zuvor. Und vor 2020 sei es noch nie vorgekommen, dass der Indes tiefer als bei -30 Punkten gelegen habe.

Keine Verbesserung der Lage sieht die KOF auch in der Industrie, wo der Gesamtindikator gegenüber dem Vorquartal gar noch etwas gesunken sei. Immerhin liege dieser derzeit noch merklich höher als während der schlimmsten Quartale der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009. Als sehr trüb wird auch die Lage im Grosshandel bezeichnet, welcher typischerweise das Gastgewerbe oder das Verarbeitende Gewerbe beliefert.

Der Beschäftigungsindikator wird aus den Konjunkturumfragen der KOF berechnet. Die Auswertungen für dieses Quartal basieren auf den Antworten von rund 4'500 Unternehmen, die im Juli zu ihren Beschäftigungsplänen und -erwartungen befragt wurden. Gegenwärtig gibt es deutlich mehr Unternehmen, die ihre Beschäftigung als zu hoch beurteilen und deswegen in den kommenden Monaten einen Beschäftigungsabbau planen als umgekehrt.

Die Umfrageresultate legen nahe, dass sich die Corona-Krise auch in den nächsten Monaten deutlich negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken wird, so das Fazit der KOF.

aktueller alter Stand Stand Q3 2020: -12,9 Q2 2020: -20,9 -19,9 Q1 2020: +2,9 +2,9 Q4 2019: +1,9 +2,1 Q3 2019: +4,6 +4,8 Q2 2019: +5,7 +5,4 Q1 2019: +4,3 +4,3 Q4 2018: +5,1 +5,2 Q3 2018: +5,6 +5,7 Q2 2018: +4,3 +4,4 Q1 2018: +3,5 +3,5

