Komax bekommt grünes Licht von Behörden für Zusammenschluss mit Schleuniger

Die beiden Unternehmen hatten bereits Anfang Februar über ihre Pläne informiert. Im April hatten dann die Aktionäre von Komax an der Generalversammlung dem Zusammenschluss mit der Metall-Zug-Tochter ihre Zustimmung gegeben.

Mit dem Vollzug werde Komax dann auch die angekündigte Kapitalerhöhung durchführen, die ebenfalls an der GV abgesegnet worden war. Die dabei neu ausgegebenen knapp 1,3 Millionen Namenaktien werden im Austausch gegen 100 Prozent der Schleuniger-Aktien der Metall Zug AG zugeteilt und am 31. August 2022 erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die Metall Zug AG ist noch Eigentümerin der Schleuniger AG. Nach dieser Transaktion wird sie 25 Prozent an der Komax Holding AG halten. Die Konsolidierung der Schleuniger Gruppe wiederum erfolgt laut Fahrplan ab 1. September 2022.

Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung werden zwei weitere von der Generalversammlung angenommene Anträge per 30. August 2022 wirksam: Jürg Werner wird Mitglied des Verwaltungsrats der Komax Holding AG und die bisherige Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung (15%) der Aktien der Komax Holding AG wird ersatzlos aufgehoben, teilte die Holding weiter mit.

hr/ra

(AWP)