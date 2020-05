Der Maschinenbauer Komax führt die IT, das digitale Business sowie den globalen Vertrieb und Service in einer neuen Einheit zusammen. Geleitet wird der Bereich unter dem Namen Market & Digital Services von Tobias Rölz. Dieser werde daher per 1. Juli 2020 in die Gruppenleitung befördert, teilte Komax am Montag mit.