Das Industrieunternehmen Komax will das Nordafrika-Geschäft im Bereich Prüfsysteme stärken und hat dazu eine neue Gesellschaft in Marokko gegründet. Diese heisse Komax TSK Maroc und sei in der Hafenstadt Tanger angesiedelt, teilte der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen am Montag mit.