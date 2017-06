Komax übernimmt französische Laselec - Marktsegment Aerospace gestärkt

Der Kabel-Spezialist Komax verstärkt sich mit einem Zukauf im Marktsegment Aerospace und übernimmt im zweiten Halbjahr 2017 die französische Laselec. Seit 2015 hielt Komax eine 20%-Minderheitsbeteiligung an der Firma mit Hauptsitz in Toulouse, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Angaben zum Kaufpreis werden keine gemacht.