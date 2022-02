Komax übernimmt Metall-Zug-Tochter Schleuniger

(Meldung ausgebaut) - Um ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, gehen die beiden in der Kabelverarbeitung tätigen Unternehmen Komax und Schleuniger zusammen. Metall Zug tritt seinen Geschäftsbereich Schleuniger an Komax ab und erhält im Gegenzug eine Beteiligung von 25 Prozent am Luzerner Unternehmen.