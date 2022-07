Kone durch China-Lockdown und höhere Kosten belastet

Der Lifthersteller Kone ächzt weiter unter hohen Kosten für Rohstoffe, Komponenten und Logistik. Dazu verdarb der coronabedingte Lockdown in China das Geschäft. Die Finnen verzeichneten daher im zweiten Quartal deutliche Einbussen. Der Lockdown in China habe erhebliche Einflüsse auf den Umsatz gehabt, erklärte Vorstandschef Henrik Ehrnrooth am Mittwoch bei der Vorlage ausführlicher Zahlen.