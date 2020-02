Konjunktur-Gegenwind bremst Daimlers Lastwagengeschäft

Starker Gegenwind durch die Konjunktur weltweit bremst das Lastwagengeschäft bei Daimler . Truck-Chef Martin Daum will die Sparte deshalb in den kommenden Jahren effizienter aufstellen. "Wir wollen und werden unsere Kosten dauerhaft senken", betonte Daum am Dienstag in Stuttgart. "Daher haben wir unsere Effizienzmassnahmen intensiviert." Bis Ende 2022, das hatte der Konzern schon vergangenen Herbst angekündigt, sollen rund 550 Millionen Euro eingespart werden, davon rund 300 Millionen Euro beim Personal.