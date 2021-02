Konjunkturerholung und Einsparungen treiben Aurubis an

(Ausführliche Fassung) - Der Kupferkonzern Aurubis kommt bei der Integration des belgisch-spanischen Metallrecyclers Metallo schneller voran als gedacht. Mit der Übernahme haben die Hamburger im vergangenen Jahr ihre Möglichkeiten ausgebaut, Metalle etwa aus alten Elektrogeräten zu verwerten. Jetzt will Aurubis sein ursprünglich für das 2022/23 gesetztes Einsparziel von 15 Millionen Euro bereits im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 erreichen, wie das Unternehmen am Freitag bei der Vorlage endgültiger Quartalszahlen bekanntgab. Zudem stellte Aurubis-Chef Roland Harings weitere Synergien in Aussicht und bestätigte seinen Jahresausblick, den er erst im Januar angehoben hatte.