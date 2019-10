Konsortium um Siemens forscht an autonomen Strassenbahnen

Ein von Siemens angeführtes Konsortium forscht an autonom fahrenden Strassenbahnen. In dem auf drei Jahre angelegten Projekt namens Astrid (Autonome Strassenbahn im Depot) geht es um ein voll automatisiertes Depot, in dem sich die Schienenfahrzeuge selbst steuern sollen, wie Siemens Mobility am Dienstag in München mitteilte. "Astrid ist der nächste grosse Meilenstein auf dem Weg zur autonom fahrenden Strassenbahn", sagte Sabrina Soussan, CEO von Siemens Mobility.