Konzernchef Weimer: Zukäufe spielen wichtige Rolle für Deutsche Börse

Die Deutsche Börse will künftig verstärkt auf Zukäufe setzen. Das kündigte Konzernchef Theodor Weimer in seinem am Donnerstag vorab veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung des Dax-Konzerns an. Genauer vorstellen will das Unternehmen die Pläne für die nächsten drei Jahre ("Compass 2023") bei einem auf das vierte Quartal verschobenen Investorentag. "Für heute nur so viel: Zukäufe werden dabei eine wichtige Rolle spielen", erklärte Weimer. Mitte Februar hatte Weimer gesagt, die Börse habe für mögliche Zukäufe zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Der Manager sucht nach früheren Angaben unter anderem nach Verstärkung im Devisenhandel.