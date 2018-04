Konzernumbau bei VW - Bericht: Neue Funktion für Müller

(Ausführliche Fassung) - Der erwartete grundlegende Umbau beim weltgrössten Autokonzern Volkswagen nimmt immer deutlichere Konturen an. So wurde damit gerechnet, dass der Aufsichtsrat am Donnerstag den bisherigen VW -Markenchef Herbert Diess zum Nachfolger des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller bestimmt. Müller selbst könnte nach "Handelsblatt"-Informationen eine neue Funktion erhalten, sein regulärer Vertrag läuft noch bis zum Jahr 2020. Die einzelnen Marken wollen die Kontrolleure dem Vernehmen nach in mehrere Gruppen aufteilen, um den riesigen Konzern insgesamt effizienter zu machen.