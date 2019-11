Kopiererhersteller Xerox will Kauf von HP nicht aufgeben

Der Kopierer- und Druckerhersteller Xerox hält an einer Übernahme des PC-Herstellers HP Inc weiterhin fest, obwohl dieser das vorliegende Angebot vor wenige Tagen abgelehnt hatte. Das geht aus einem Brief hervor, den Xerox-Chef John Visentin am Donnerstag an den Vorstand von HP geschickt hat. HP hatte das Angebot von 22 US-Dollar pro Aktie mit der Begründung abgelehnt, es spiegele den Wert des Unternehmens nicht ausreichend wider und sei nicht im besten Interesse der Aktionäre. Für Gespräche bleibe man allerdings offen, hiess es.